Η φετινή σεζόν έλαβε τέλος για την Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» τελείωσαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας αλλά παράλληλα κατάφεραν να κατακτήσουν το Κύπελλο Ισπανίας. Ωστόσο, το γεγονός ότι η ομάδα τερμάτισε στο -7 από την κορυφή, έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια της διοίκησης.

Γι' αυτό και το μέλλον του Ρόναλντ Κούμαν στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου, θεωρείται αβέβαιο. Μάλιστα ο ισπανικός Τύπος επιμένει πως ο Ολλανδός τεχνικός δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Μπαρτσελόνα τη νέα σεζόν, καθώς ο Τζουάν Λαπόρτα φαίνεται πως έχει πάρει την τελική απόφαση για το μέλλον του 58χρονου τεχνικού κι αυτή δεν είναι άλλη από την απόλυσή του.

Σήμερα (23/05) παίκτες και επιτελείο της Μπαρτσελόνα, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της ομάδας για τον απολογισμό της φετινής σεζόν. Ο Κούμαν μίλησε στους ποδοσφαιριστές για την απόδοσή τους, ευχήθηκε καλές διακοπές, αλλά δεν τους ξεκαθάρισε αν και τη νέα χρονιά θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας.

The first team players and staff met for breakfast this Sunday morning at the Ciutat Esportiva Joan Gamper. pic.twitter.com/70yoqWZZVN

