Ο Μέσι θα αναδειχθεί ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος για πέμπτη συνεχόμενη φορά! (pic & vid)

Μπορεί το πρωτάθλημα να χάθηκε, όμως ο αστέρας της Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να παραλάβει γι' ακόμη μία χρονιά το βραβείο του πρώτου σκόρερ του φετινού πρωταθλήματος.

Ο Αργεντινός άσος μετράει 29 γκολ σε 34 παιχνίδια, επτά περισσότερα από τους Ζεράρ Μορένο της Βιγιαρεάλ και Καρίμ Μπενζεμά της Ρεάλ Μαδρίτης. Πλέον απομένουν δύο αγωνιστικές για το φινάλε της τρέχουσας σεζόν και όλα δείχνουν ότι ο Μέσι θα κατακτήσει για πέμπτη συνεχόμενη φορά και όγδοη συνολικά, το αγαλματάκι του πρώτου σκόρερ, αυτό που οι Ισπανοί ονομάζουν «Pichichi».

Οι μοναδικοί που είχαν καταφέρει να αναδειχθούν πρώτοι σκόρερ του πρωταθλήματος για πέντε σερί σεζόν, ήταν οι Αλφρέντο Ντι Στέφανο (1955-1956, 1956-1957, 1957-1958 και 1958-1959) και Ούγκο Σάντσες (1984 -1985, 1985-1986, 1986-1987 και 1987-1988).

Ο Μέσι από την πλευρά του έχει ήδη τέσσερα περισσότερα γκολ από την περασμένη σεζόν και μπορεί να φτάσει τα 30 γκολ αν βρει δίχτυα στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της Μπαρτσελόνα (Θέλτα και Εϊμπάρ). Το καλύτερο ρεκόρ του «Λίο» ήταν τα 50 γκολ που του επέτρεψαν να κερδίσει το δεύτερο τρόπαιο «Pichichi» τη σεζόν 2011-2012. Έως τώρα ο Αργεντινός μετράει 473 γκολ σε 519 αγώνες πρωταθλήματος.

