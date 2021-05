Έξαλλος ο Αζάρ για τα σκόπιμα χτυπήματα που δέχεται στον αστράγαλό του! (pics)

Από την ημέρα που ο Εντέν Αζάρ βρέθηκε στη Μαδρίτη ξεκίνησε για εκείνον ένα τεράστιος Γολγοθάς δίχως τέλος. Οι τραυματισμοί του Βέλγου αστέρα διαδέχονται ο ένας τον άλλον αποτέλεσμα ο ταλαντούχος άσος να βρίσκεται συνεχώς στα πιτς.

Δεν είναι όμως λίγοι αυτοί οι οποίοι θεωρούν πως αυτό που φταίει για τους τραυματισμούς του είναι η φυσική του κατάσταση. Ο Αζάρ όμως έχει διαφορετική γνώμη, καθώς θεωρεί πως οι τραυματισμοί του οφείλονται στα σκληρά μαρκαρίσματα που δέχεται από τους αντιπάλους του. Οπως έγινε στο παιχνίδι με τη Γρανάδα.

Στο συγκεκριμένο ματς, ο Βέλγος μεσοεπιθετικός κατάφερε να κερδίσει τέσσερα φάουλ, τα οποία ήταν και τα περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη στο γήπεδο. Μάλιστα, τα πιο πολλά χτυπήματα που δέχτηκε ήταν στο πιο ευαίσθητο σημείο του σώματος του, τον αστράγαλο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Deportes Diario», ο Αζάρ θεωρεί πως οι αντίπαλοι του τον χτυπάνε σκόπιμα στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος του, προκειμένου να τραυματιστεί και να μην μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα .

| Eden Hazard was on the pitch for only 28 minutes but was still the most fouled player on the pitch. @FotMob

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) May 14, 2021