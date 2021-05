«Σκασμένοι» στην Μπαρτσελόνα με την απόφαση του Νεϊμάρ να ανανεώσει με την Παρί (pic)

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ συμφώνησε να ανανεώσει τη συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γαλλίας, καθώς το τρέχον συμβόλαιο λήγει το 2022, βάζοντας τέλος στη φημολογία για επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός «RAC1», η απόφαση του Νεϊμάρ να επεκτείνει το συμβόλαιό έως το 2025, δεν άρεσε καθόλου στους ανθρώπους της Μπάρτσα. Κι αυτό διότι στο παρελθόν, ο παίκτης είχε αφήσει να εννοηθεί πως ο γαλλικός σύλλογος δεν του προσφέρει όσα θα ήθελε και πως ο ίδιος θα ήθελε να αγωνιστεί ξανά στο πλευρό του Μέσι.

Γι' αυτό και οι «μπλαουγκράνα» ήλπιζαν πως θα καταφέρουν να εντάξουν ξανά στο δυναμικό τους τον Νεϊμάρ, ακόμα και στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Μέχρι και δικό τους άνθρωπο στο Παρίσι έστειλαν οι Καταλανοί, προκειμένου να συναντηθεί με τον «Νέι» και να τον πείσει να επιστρέψει στο «Καμπ Νόου». Μάταια όμως, καθώς ο 29χρονος άσος δεν πείστηκε απ' όσα του είπε για την πρώην ομάδα του, έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Παριζιάνους κι έτσι τα όποια όνειρα είχε ο Τζουάν Λαπόρτα, για τον Νεϊμάρ εξαφανίστηκαν.

Barcelona feel used by Neymar Jr. Last month, Barça emissaries went to Paris to meet Neymar for a whole day. The Brazilian informed them about his wish to return, seeing no winning project at PSG. [rac1] pic.twitter.com/kdLMpqzhFI

