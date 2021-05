Οι παίκτες της Ρεάλ γιόρτασαν στα αποδυτήρια την ισοπαλία στο ντέρμπι (pic)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ειδικά στοιχήματα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και ενισχυμένες αποδόσεις. |21+

Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο αναδείχθηκαν ισόπαλες, δίχως τέρματα. Ενα αποτέλεσμα το οποίο αν μη τι άλλο βόλεψε μόνο μία ομάδα. Την Ρεάλ! Η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν έχει ξεκάθαρα πλέον τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Αρκεί βέβαια, να νικήσει όλα τα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος που απομένουν.

Το τελευταίο σφύριγμα στο «Καμπ Νόου» έφερε μεγάλη χαρά στις τάξεις των Μαδριλένων, σύμφωνα με την ισπανική «AS». Συγκεκριμένα, άπαντες παρακολουθούσαν με μεγάλη αγωνία το μεγάλο ντέρμπι στα αποδυτήρια και μόλις αυτό ολοκληρώθηκε το πανηγύρισαν με την ψυχή τους.

Ετσι, στόχος των «μερένγκες» είναι να πετύχουν νίκες στους τέσσερις τελικούς που απομένουν. Αρχικά, να επικρατήσουν απόψε της Σεβίλλης (09/05, 22:00) κι έπειτα να πάρουν νίκες κόντρα σε Γρανάδα, Μπιλμπάο και Βιγιαρεάλ. Σε περίπτωση βέβαια γκέλας, οι παίκτες του Ζιντάν γνωρίζουν πως ο τίτλος θα απομακρυνθεί...

| Real Madrid dressing room closely followed the Camp Nou duel and celebrated the final result. "We have 4 finals" was the clear message between them.@diarioas [] pic.twitter.com/WYkr2ECGY3

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) May 8, 2021