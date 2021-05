Η Μπαρτσελόνα αποτίει φόρο τιμής στον Σουάρες (pic)

Πού θα κάτσει η μπίλια στον αγώνα Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης; Στη bwin το ζεις με Build A Bet κι αμέτρητες επιλογές! |21+

Ο Ουρουγουανός φορ αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι από την Μπαρτσελόνα ο περασμένο καλοκαίρι, με προορισμό την Μαδρίτη και την Ατλέτικο. Βέβαια, ο ίδιος δεν ήθελε να αποχωρήσει από την Βαρκελώνη, αλλά εφόσον δε βρισκόταν στα πλάνα του Ρόναλντ Κούμαν, το έκανε. Ετσι, η ομάδα του Σιμεόνε άνοιξε την «αγκαλιά» της και τον υποδέχτηκε.

Ο Ολλανδός τεχνικός των «μπλαουγκράνα» μπορεί να έχει δηλώσει πως δεν έχει μετανιώσει για την αποχώρηση του Ουρουγουανού, ωστόσο οι άνθρωποι της Μπάρτσα, βλέποντας τα φετινά νούμερα του Σουάρες σίγουρα θα ήθελαν να τον έχουν αυτή τη στιγμή, στην δική τους επιθετική γραμμή. Ο 34χρονος φορ μετράει 19 γκολ σε 33 εμφανίσεις για όλες τις διοργανώσεις, όντας ο πρώτος σκόρερ των «ροχιμπλάνκος».

Σήμερα στις 17:15 ο Σουάρες θα επιστρέψει στο «Καμπ Νόου» ως αντίπαλος και όχι ως συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι για να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του. Από την πλευρά της, η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «AS» έχει ετοιμάσει ένα ειδικό αφιέρωμα για να αποτίσει φόρο τιμής για τον άλλοτε επιθετικό της, μετά το τέλος του αγώνα με τους «ροχιμπλάνκος».

First teammates. Then opponents. Always friends. @LuisSuarez9 pic.twitter.com/S3AuiEjR0E

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 7, 2021