Ο Αζάρ σε 13 λεπτά δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες από κάθε άλλον συμπαίκτη του (pic & vid)

Από την ημέρα που ο Εντέν Αζάρ βρέθηκε στη Μαδρίτη ξεκίνησε για εκείνον ένα τεράστιος Γολγοθάς δίχως τέλος. Οι τραυματισμοί του Βέλγου αστέρα διαδέχονται ο ένας τον άλλον αποτέλεσμα ο ταλαντούχος άσος να βρίσκεται συνεχώς στα πιτς.

Ωστόσο, κόντρα στην Μπέτις (0-0) έκανε την επανεμφάνισή του προερχόμενος από τον πάγκο. Μπορεί να αγωνίστηκε για 13 λεπτά αλλά κατάφερε σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες απ' ότι οι συμπαίκτες του, καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ακόμα και ο προπονητής του Ζινεντίν Ζιντάν, έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση του Βέλγου μεσοεπιθετικού τονίζοντας την ποιότητα που διαθέτει σαν ποδοσφαιριστής.

«Το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς είναι ότι πλέον ο Αζάρ δεν ταλαιπωρείται από κάποιον τραυματισμό. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά», τόνισε χαρακτηριστικά για τον Αζάρ, ο Ζιντάν.

No player created more chances for Real Madrid vs. Betis than Eden Hazard.

He was only on the pitch for 13 minutes. pic.twitter.com/lOZz1jdDv7

— Squawka Football (@Squawka) April 24, 2021