Τορέιρα: «Θέλω να πάω στην Μπόκα εδώ και τώρα»

Ο μέσος της Ατλέτικο, ο οποίος αγωνίζεται στους «ροχιμπλάνκος» με τη μορφή δανεισμού από την Άρσεναλ πριν από λίγες ημέρες έχασε την 53χρονη μητέρα του λόγω κορονοϊού. Μάλιστα, τότε είχε δηλώσει πως επιθυμεί να αφήσει την Ευρώπη και να αγωνιστεί στην Μπόκα Τζούνιορς.

Σε νέα συνέντευξή του ο 25χρονος Ουρουγουανός άσος τόνισε γι' ακόμη μία φορά πως θέλει να επιστρέψει στη Λατινική Αμερική και πως δεν υπάρχει άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή εκτός από την Μπόκα.

«Θέλω να πάω στην Μπόκα αμέσως. Είμαι 25 χρονών και γνωρίζω ότι είναι ένα κλαμπ με μεγάλους στόχους. Θα επιθυμούσα να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους όμως ξέρω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο. Η Άρσεναλ πρέπει να συμφωνήσει για με παραχωρήσει δανεικό στην Μπόκα για έναν χρόνο».

Lucas Torreira to @federicobulos: “I want to go to Boca Juniors now. I am 25 years old and I know it’s a club that plays for great targets. I’d like to make the fans happy... but I know it's not easy. Boca should reach an agremeent with Arsenal for a one-year loan”. #AFC #Boca

