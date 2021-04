Παραμένει αισιόδοξος ο Λαπόρτα: «Εχουμε ακόμα οκτώ ματς για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα» (pic)

Η Ρεάλ​ Μαδρίτης θριάμβευσε της αιώνιας αντιπάλου Μπαρτσελόνα με 2-1 την προσπέρασε στη βαθμολογία και πάτησε για πρώτη φορά κορυφή στη La Liga έχοντας όμως έναν αγώνα λιγότερο από την Ατλέτικο.

Μετά από αυτή την ήττα οι «μπλαουγκράνα» έμειναν στους 65 βαθμούς και ελπίζουν πως μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος θα κατακτήσουν μόνο νίκες, ώστε να αυξηθούν οι οι πιθανότητες τους για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Πάντως, ο Τζουάν Λαπόρτα δεν χάνει την πίστή του και εξέφρασε την αισιοδοξία του πως ακόμα και μετά την ήττα από τους Μαδριλένους, η ομάδα του μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια.

«Έχουμε ακόμα οκτώ αγώνες για να επιτύχουμε τον στόχο μας, σχετικά με την κατάκτηση της La Liga. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ομάδα μας θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος. Ζήτω η Μπάρτσα!», έγραψε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του Clasico.

Tenim per endavant vuit partits per aconseguir l’objectiu de guanyar la Lliga. No tinc cap dubte que l’equip lluitarà fins al final per assolir-ho. Visca el Barça!

