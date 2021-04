Αρνητικό ρεκόρ για τον Μέσι: «Ασφαιρος» στα τελευταία επτά Clásico (pic & vids)

Η Μπαρτσελόνα όχι μόνο γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Ρεάλ, αλλά είδε και τον Λιονέλ Μέσι να μην βρίσκει δίχτυα, παρά τις πολλές προσπάθειες που κατέβαλε ο Αργεντινός άσος.

Συγκεκριμένα, ο αστέρας των «μπλαουγκράνα» τελείωσε το ματς, έχοντας επτά τελικές προσπάθειες για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Χαρακτηριστική η φάση που προσπάθησε να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Ο Μέσι εκτέλεσε ένα κόρνερ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι του Κουρτουά ο οποίος παρά την εκτίναξή του δεν μπόρεσε να διώξει.

Μάλιστα, οι επτά τελικές του Μέσι ήταν και οι περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον ποδοσφαιριστή της Μπάρτσα κόντρα στους Μαδριλένους. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν βρήκε δίχτυα, στέρησε κι από την ομάδα του να φύγει έστω και με τον βαθμό της ισοπαλίας από το «Αλφρέδο Ντι Στέφανο».

Οχι μόνο αυτό αλλά ο «Λίο» κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ το βράδυ του Σαββάτου (10/04), καθώς πλέον μετράει επτά σερί Clásico ​χωρίς να έχει βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα ή να μοιράσει κάποια ασίστ σε συμπαίκτη του. Η μεγαλύτερη περίοδος «ξηρασίας» κόντρα στους «μερένγκες».

0 - Lionel Messi has made seven shots, more than any other league #ElClasico without scoring (alongside November 2005 at Bernabéu). The Argentinian are suffering his worst run without involving vs @realmadriden (seven games in a row in all comps). Soaked#RealMadridBarcelona pic.twitter.com/ZrmBG7JxkM

— OptaJose (@OptaJose) April 10, 2021