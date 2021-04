Η ώρα του Clasico πλησιάζει και οι Ζινεντίν Ζιντάν-Ρόναλντ Κούμαν επιφύλασσαν από μία έκπληξη έκαστος στο αρχικό σχήμα. Ο coach της Ρεάλ Μαδρίτης παρατάσσει τετράδα αντί για τριάδα στα χαφ, σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στη Λίβερπουλ, με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε να ξεκινά βασικός αντί του Μάρκος Ασένσιο και τους Βινίσιους-Μπενζεμά στη γραμμή κρούσης.

Από την πλευρά των Μπλαουγκράνα, ο Αντουάν Γκριεζμάν μένει στον πάγκο, όπως και ο Ζεράρ Πικέ που δεν κρίθηκε έτοιμος για να πάρει φανέλα βασικού, με τον Αραούχο να τον αντικαθιστά στην τριάδα της άμυνας πλάι σε Μινγκέθα-Λενγκλέ.

Δείτε τις 11άδες:

