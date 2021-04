Μήνυμα συμπαράστασης από τον Ρονάλντο στον Φατί για τον τραυματισμό του: «Θα επιστρέψεις σύντομα» (pic)

Τον περασμένο Νοέμβρη, ο Ανσού Φατί υπέστη τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της καριέρας του, καθώς υπέστη ρήξη του έσω μηνίσκου του αριστερού γονάτου. Η θεραπεία που ακολουθούσε ο Ανσού Φατί για το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν απέφερε τα αποτελέσματα που θα περίμεναν στην Μπαρτσελόνα και ο νεαρός επιθετικός θα αργήσει να επιστρέψει στα γήπεδα.

Το τελευταίο διάστημα πάντως, ο 18χρονος επιθετικός έχει ξεκινήσει να ανεβάζει ρυθμούς προκειμένου να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ο συμπατριώτης του, Κριστιάνο Ρονάλντο, θέλησε να του δώσει δώσει δύναμη, μέσω των social media, λέγοντας του πως σύντομα θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ξανά.

Cristiano Ronaldo on Instagram:

"Come on Ansu Fati. You'll come back soon! Go ahead! " pic.twitter.com/fMyiUbLokJ

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) April 2, 2021