Ο Φελίπε Κουτίνιο πάει από το κακό στο χειρότερο και βιώνει μία πτωτική περίοδο σε όλους τους τομείς της καριέρας του. Είναι ο μεγάλος άτυχος της χρονιάς για την Μπαρτσελόνα, καθώς όπως όλα δείχνουν δεν θα μπορέσει να βοηθήσει ξανά φέτος την ομάδα του.

Κι αυτό διότι έχει υποστεί μεγάλη ζημιά στον μηνίσκο του αριστερού του ποδιού, με αποτέλεσμα ο τραυματισμός του να έχει υποτροπιάσει. Γι' αυτό θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα είναι και η τρίτη σε μόλις τέσσερις μήνες. Αν όλα κυλήσουν ομαλά τότε η επιστροφή του ενδέχεται να είναι τις 25 Ιουνίου, στον αγώνα με την Κολομβία για το Κόπα Αμέρικα.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα, ο Κουτίνιο έχει μόλις 14 συμμετοχές, με τρία γκολ και δύο ασίστ στο ενεργητικό του.

Οπως επίσης άσχημα είναι τα νέα και για τον Ανσού Φατί, ο οποίος ενδέχεται να χρειαστεί να περάσει και πάλι από το χειρουργείο και να χάσει το υπόλοιπο πρωτάθλημα, το Euro, αλλά και μια πιθανή συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Coutinho and Ansu Fati will have to undergo another interventions in their knee injuries. They will miss the rest of this season.

— Sport pic.twitter.com/XWn9uF5zCi

— Barça Universal (@BarcaUniversal) March 24, 2021