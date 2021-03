Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές, ο Λιονέλ Μέσι έχει δημιουργήσει στη νέα γενιά των αστέρων της Μπαρτσελόνα το παρθενικό τους γκολ στη La Liga.

Ο ρέκορντμαν συμμετοχών των Μπλαουγκράνα έχει βαλθεί να μυήσει τους νεαρούς στο ισπανικό πρωτάθλημα και στο ματς κόντρα στη Σοσιεδάδ, βοήθησε ακόμα έναν παίκτη να ανοίξει λογαριασμό.

Ο λόγος για τον Σερτζίνιο Ντεστ, ο οποίος μετά το γκολ στο Champions League, βρήκε δίχτυα κι εντός Ισπανίας και μάλιστα εις διπλούν, με το πρώτο τέρμα, όμως, να έρχεται μετά από ασίστ του Λέο.

Κι αυτός δεν είναι ο μόνος, αφού πριν από μερικές εβδομάδες ο 18χρονος Ιλάις Μορίμπα έγινε αποδέκτης της ασίστ του Αργεντινού θρύλου για το παρθενικό του γκολ καριέρας, ενώ στις 15 Μαρτίου ήταν η σειρά του Όσκαρ Μινγκέθα να σκοράρει για πρώτη φορά στη La Liga, φυσικά με την ευγενική χορηγία του Μέσι.

