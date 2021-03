Ιστορικό ρεκόρ για τον Σουάρες: Εφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του (pics & vid)

Οι «ροχιμπλάνκος» αν και αρχικά τα βρήκαν σκούρα τελικά βρήκαν τον τρόπο για να κατακτήσουν το τρίποντο. Στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αλαβές, ο Λουίς Σουάρες βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα και πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης.

Αυτό ήταν και το 500ο γκολ στην καριέρα του Ουρουγουανού και μπήκε σε ένα ιδιαίτερο και κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών. Εκτός από τον Σουάρες, οι εν ενεργεία ποδοσφαιριστές με 500+ γκολ είναι μόλις τέσσερις. Φυσικά οι δύο πρώτοι είναι οι Ρονάλντο και Μέσι, ενώ ακολουθούν ο Ιμπραΐμοβιτς ​με τον Λεβαντόφσκι.

Active footballers with 500 or more career goals:

Cristiano Ronaldo: 770

Lionel Messi: 732

Zlatan Ibrahimovic: 546

Robert Lewandowski: 516

Luis Suarez: 500 pic.twitter.com/kFrfYCRTnD

— B/R Football (@brfootball) March 21, 2021