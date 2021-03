Όταν η ντρίμπλα του Μέσι στον Μίλνερ τρέλανε τον Γκουαρδιόλα (vid)

Ηταν 18 Μαρτίου του 2015 όταν η Μπαρτσελόνα φιλοξένησε την Σίτι, μετά την εκτός έδρας νίκη (2-1) στο Μάντσεστερ, για τους «16» του Champions League της σεζόν 2014-2015. Οι «μπλαουγκράνα» και σε αυτό το παιχνίδι πήραν τη νίκη κόντρα στους Πολίτες με 1-0.

Ωστόσο, το highlight της αναμέτρησης, ήταν η απίστευτη ντρίμπλα του Λιονέλ Μέσι στον Τζέιμς Μίλνερ. Με ένα μαγικό άγγιγμα, πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Αγγλου χαφ, εκείνος σωριάστηκε στο έδαφος και με αυτόν τον τρόπο ο «Λίο» τρέλανε και τον άλλοτε κόουτς της Μπαρτσελόνα και νυν της Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος παρακολουθούσε την αναμέτρηση από τις εξέδρες του «Καμπ Νόου».

#OnThisDay 2015 | Six years ago today, Leo #Messi did THIS: pic.twitter.com/FHwsZ85ilQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 18, 2021