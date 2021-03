Ο Μέσι ετοιμάζεται και για το απόλυτο ρεκόρ του Τσάβι (pic)

Ρεάλ Μαδρίτης - Έλτσε: Ειδικά στοιχήματα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και Live Streaming*. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ο Τσάβι είναι εκείνος που κρατάει την κορυφή με τις 767 αναμετρήσεις που κατέγραψε στο βιογραφικό του ως μέλος των «μπλαουγκράνα» προτού μετακομίσει στο Κατάρ για χάρη της Αλ Σαντ, όντας αρχικά ποδοσφαιριστής της ομάδας και πλέον έχοντας την ιδιότητα του προπονητή του κλαμπ.

Ο Λιονέλ Μέσι, τον ξεπέρασε σε επίπεδο εμφανίσεων στην LaLiga με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» και πλέον ετοιμάζεται να τον ισοφαρίσει και φυσικά σε λίγο καιρό να τον προσπεράσει στην κορυφή των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στα χρονικά του συλλόγου της Καταλονίας.

Το βράδυ της Δευτέρας απέναντι στην Ουέσκα ο Μέσι θα έχει την ευκαιρία να «ματσάρει» τα 767 παιχνίδια του Τσάβι και έπειτα ανοίγει ο δρόμος για να πιάσει κορυφή και να κάνει ακόμα καλύτερη την επίδοση για οποιονδήποτε άλλον που θα επιχειρήσει στο μέλλον να φτάσει στα τόσα ματς ως κομμάτι της Μπαρτσελόνα.

