Ο Ράμος ανακοινώνει αύριο την απόφαση που πήρε για το μέλλον του στη Ρεάλ (pic)

Κρίσιμη είναι η αυριανή (11/03) μέρα για την Ρεάλ και για τον Σέρχιο Ράμος, καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ισπανικό κανάλι «Deportes Cuatro», ο Ισπανός στόπερ θα ανακοινώσει την απόφαση που έχει πάρει για το μέλλον του.

Πάντως πριν από λίγες ημέρες ο Φλορεντίνο Πέρεθ, συναντήθηκε με τον 34χρονο αμυντικό και όπως μετέφεραν τα ισπανικά ΜΜΕ, ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ, αναγκάστηκε να κάνει… υποχωρήσεις για να διατηρήσει τη «σημαία» της ομάδας στον «ιστό» της.

Μένει βέβαια να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση που θα ανακοινώσει ο Ράμος και αν οι δύο πλευρές συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

| Sergio Ramos will reveal his decision about his future tomorrow. @DeportesCuatro #rmalive

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 10, 2021