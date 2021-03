Ο Γάλλος επιθετικός, πρώτος σκόρερ της ομάδας τραυματίστηκε τον προηγούμενο μήνα στον αριστερό προσαγωγό κι έτσι ο Ζινεντίν Ζιντάν στερήθηκε τις υπηρεσίες του στο ματς με Αταλάντα για το Champions League, αλλά και σε αυτά του πρωταθλήματος με Βαγιαδολίδ και Σοσιεδάδ

Ωστόσο, ο Ζιντάν έχει πλέον κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς είδε τον Μπενζεμά να επιστρέφει σήμερα (05/03) σε κανονικούς ρυθμούς στις προπονήσεις της ομάδας, με τον 33χρονο φορ να ανεβάζει στροφές, ώστε να είναι έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι με την Ατλέτικο.

Βέβαια η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή μιας και ο προπονητής των «μερένγκες», Ζινεντίν Ζιντάν, δεν θέλει να ρισκάρει με την χρησιμοποίησή του και να τον χάσει ξανά ενόψει της συνέχειας.

Από την άλλη ο Σέρχιο Ράμος δεν θα δώσει το παρών στο ματς με τους «ροχιμπλάνκος». Ο Ισπανός στόπερ εγχειρίστηκε στο γόνατο στις 6 Φεβρουαρίου και αν και βρίσκεται πολύ μπροστά σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα αποθεραπείας, η δική του προσπάθεια είναι μήπως και προλάβει να αγωνιστεί στη ρεβάνς με την Αταλάντα στις 16 Μαρτίου.

Benzema has trained with rest of the Real Madrid squad and hopes to be back for the Madrid derby. [@carrusel] #RMAlive #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/v6Jd7f4inm

— RouteOneFootball (@Route1futbol) March 5, 2021