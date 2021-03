Ράκιτιτς σε Μέσι: «Εχω την κούπα που δεν θα αποκτήσεις ποτέ» (pic)

Με την επιστροφή του στο «Κάμπ Νόου», ο Ιβάν Ράκιτιτς είχε την ευκαιρία να συναντήσει ξανά τους πρώην συμπαίκτες του και τον πολύ καλό του φίλο, Λιονέλ Μέσι. Ο Κροάτης μέσος έχοντας στο πλάι του τον Αργεντινό αστέρα, όσο αγωνιζόταν στην Μπάρτσα, κατάφερε να φτάσει σε κατακτήσεις πολλών τροπαίων.

Ωστόσο, ο Ράκιτιτς σε σύντομο διάλογο που είχε με τον Μέσι φρόντισε να του θυμίσει πως έχει μία παραπάνω κούπα απ' αυτόν. Αυτή του Europa League.

«Τα έχεις πάρει όλα στην καριέρα σου. Τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Έχεις πετύχει ένα σωρό γκολ και άλλα τόσα ρεκόρ. Ωστόσο, ποτέ δεν θα έχεις μία κούπα που έχω εγώ: εκείνη του Europa League», ήταν τα λόγια του Ράκιτιτς.

