Ο Γκάμπριελ Παουλίστα της Βαλένθια ξέσπασε σε κλάματα μετά την βαριά ήττα από την Χετάφε (vid)

Μετά από ένα μήνα η Χετάφε επέστρεψε στις νίκες, καθάρισε άνετα 3-0 την Βαλένθια και πήρε πολύτιμη βαθμολογική ανάσα ενόψει της συνέχειας. Από την άλλη οι «νυχτερίδες» συνεχίζουν να απογοητεύουν με τη φετινή εικόνας τους, μιας και βρίσκονται στην 14η θέση της βαθμολογίας και στο +6 από την ζώνη υποβιβασμού.

Αυτή είναι η χειρότερη βαθμολογική συγκομιδή της Βαλένθια μετά από 25 αγώνες, από την σεζόν 1985-86 (23 βαθμούς, αν μετρούσαν και τότε οι νίκες για τρεις βαθμούς και όχι για δύο), μοναδική σεζόν στην οποία και υποβιβάστηκε.

Ο κεντρικός αμυντικός της Βαλένθια, Γκάμπριελ Παουλίστα, κλήθηκε να μιλήσει μετά το τέλος του αγώνα με την Χετάφε για την απογοητευτική πτώση της ομάδας του στο πρωτάθλημα και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του...

«Είναι πολύ άσχημο όταν ακούμε πως βρισκόμαστε λίγους βαθμούς πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού. Ενα κλαμπ τόσο μεγάλο όπως η Βαλένθια δεν πρέπει να ανήκει εκεί. Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι γιατί είμαστε η Βαλένθια και μας αξίζουν περισσότερα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βραζιλιάνος αμυντικός.

Gabriel Paulista: "Playing for a club as big as Valencia hurts... But we have to move forward. We will improve the situation and bring Valencia to where it deserves to be".#afc pic.twitter.com/zvupEnMDRv

— Gilles (@GrimandiTweetss) February 27, 2021