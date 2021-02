Ο Τζόρνταν δεν μπορούσε να σταματήσει τον Μέσι και τον τραβούσε από τη φανέλα (vid)

Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στις θετικές εμφανίσεις και τα νικηφόρα αποτελέσματα, καθώς έφυγε με τους τρεις βαθμούς από το «Πιθχουάν», επικρατώντας με 2-0 της Σεβίλλης.

Ο Λιονέλ Μέσι είχε κέφια και κατάφερε να σκοράρει το 14ο γκολ μέσα στο 2021 και παράλληλα να βγάλει και μια υπέροχη ασίστ στον συμπαίκτη του Ντεμπελέ για να σκοράρει.

Από την άλλη οι αμυντικοί της Σεβίλλης τα… βρήκαν σκούρα απέναντι στον Μέσι και πολλές φορές δεν μπορούσαν να πάρουν την μπάλα από τον Αργεντινό αστέρα των «μπλαουγκράνα».

Χαρακτηριστική είναι η φάση που ο Τζοάν Τζόρνταν, στην προσπάθεια του να τον σταματήσει, επιχείρησε να τον τραβήξει από τη φανέλα, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς είδε τον «Λίο» να τον προσπερνά χωρίς να αντιμετωπίσει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία....

