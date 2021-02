Ιστορικό ρεκόρ για Μέσι: Εγινε ο κορυφαίος σε συμμετοχές στην LaLiga ως παίκτης της Μπαρτσελόνα (pics & vid)

Ιστορικό παιχνίδι είναι για τον Αργεντινό αστέρα των «μπλαουγκράνα» αυτό με την Κάντιθ, καθώς έγινε κι... επίσημα ο κορυφαίος σε συμμετοχές στην LaLiga ως παίκτης της Μπαρτσελόνα, φτάνοντας στα 506 παιχνίδια, ένα περισσότερο από αυτά που είχε μετρήσει ο Τσάβι με τη φανέλα της Μπάρτσα.

Μάλιστα, δεν θα μπορούσε ο Μέσι να μην συνδυάσει αυτό το ιστορικό ρεκόρ με γκολ! Ο Πέδρι κέρδισε το πέναλτι και ο Λιονέλ Μέσι από την άσπρη βούλα άνοιξε το σκορ για την ομάδα του.

Μετά από αυτό το γκολ η Κάντιθ έγινε η 38η διαφορετική ομάδα απέναντι στην οποία βρίσκει δίχτυα στη La Liga ο «Λίο».

NEXT VICTIM! Leo #Messi has now scored against different teams in @LaLigaEN ! pic.twitter.com/59A8goxY8E

Leo Messi passes Xavi to become the Barcelona player with the most appearances in La Liga (506).

Just add it to the records pic.twitter.com/rfw2ozUzyX

