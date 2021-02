Ατλέτικο Μαδρίτης - Λεβάντε: «Σοκ» και 0-2 από το κέντρο στο 90+5' (vid)

Το «όλα ή τίποτα» στις καθυστερήσεις του αγώνα για τον Γιαν Όμπλακ και την Ατλέτικο Μαδρίτης εξελίχθηκε σε απόλυτο «σοκ». Με τον Σλοβένο κίπερ στην περιοχή για το κυνήγι της ισοφάρισης, η Λεβάντε απέκρουσε την επίθεση των γηπεδούχων από το κόρνερ και μάλιστα, έκλεψε τη μπάλα με τον Ντε Φρούτος, ο οποίος ξέφυγε στην αντεπίθεση και σκόραρε με την εστία των Ροχιμπλάνκος ακάλυπτη. Ο Όμπλακ προσπάθησε να τον προλάβει, αλλά δεν τα κατάφερε κι έτσι παρά τις «φωνές» του για κράτημα εντός περιοχής στην αρχή της φάσης, οι Μαδριλένοι δέχθηκαν εμφατικό κάζο στο φινάλε.

