Λεβάντε - Ατλέτικο: Έχασε το... άχαστο ο Κορέα (vid)

Η πρωτοπόρος Ατλέτικο Μαδρίτης έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Λεβάντε και ανέβηκε στο +6 από την δεύτερη Ρεάλ, με ένα ματς λιγότερο.

Παρ' όλα αυτά οι «ροχιμπλάνκος» θα μπορούσαν να κατακτήσουν τους τρεις βαθμούς αν ο Άνχελ Κορέα, δεν αστοχούσε από πλεονεκτική θέση.

Συγκεκριμένα στο 47ο λεπτό, ο πορτιέρε της Λεβάντε Φερνάντεθ, δεν μπλόκαρε σταθερά του σουτ του Σουάρεθ με την μπάλα να στρώνεται στον Κορέα.

Ο Αργεντίνος όμως παρά το γεγονός ότι ήταν εκεί για να πάρει το ριμπάνουντ και στην ουσία με εξουδετερωμένο τον αντίπαλο γκολκίπερ να σκοράρει ένα ένα από τα ευκολότερα τέρματα της ζωής του, δεν έβαλε σωστά το πόδι του με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει ψηλά άουτ.

Atletico Madrid are currently level 1-1 with Levante

Angel Correa just missed an open goal from HERE

Luis Suarez is FUMING pic.twitter.com/CA5yEKjWEj

— Goal (@goal) February 17, 2021