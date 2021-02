Ξεχωριστή η σημερινή μέρα (16/2) για τον Ραούλ Γκονθάλεθ Μπλάνκο αφού, σαν σήμερα το 2009, σημείωσε δύο γκολ εις βάρος της Σπόρτινγκ Χιχόν και έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Ρεάλ Μαδρίτης με 308, ξεπερνώντας τον θρυλικό Αλφρέδο Ντι Στέφανο (307).

On this day in 2009, @RaulGonzalez scored a brace to become Real Madrid's leading goalscorer for a couple of years – surpassing Alfredo Di Stefano.

