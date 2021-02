Μπαρτσελόνα: Ίσως να μην έπρεπε να χαίρεται τόσο για την «πεντάρα» στην Αλαβές... (pic)

Οι «μπλαουγκράνα» στις 16 του μηνός θα υποδεχθούν την Παρί Σεν Ζερμέν του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο δίχως τον Νεϊμάρ, για το πρώτο μεταξύ τους ματς στους «16» του φετινού Champions League.

Αυτό το παιχνίδι έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά την αναμέτρηση με την Θέλτα για το πρωτάθλημα όπου σημειώθηκε άνετη νίκη...

Την αμέσως προηγούμενη φορά που πάλι η Μπαρτσελόνα είχε κοντραριστεί με την Παρί και λίγες μέρες νωρίτερα είχε παίξει με την Θέλτα και είχε πάρει άνετη νίκη, είχε έρθει... σοκαριστική ήττα!

Οι Καταλανοί είχαν φτάσει στο τελικό 6-0 εκτός έδρας στις 11 του Φλεβάρη του 2017 και στις 14 του μηνός είχαν διασυρθεί από τους Παριζιάνους στο «Παρκ ντε Πρενς» με το τελικό 4-0!

Βέβαια, στη ρεβάνς, σημειώθηκε η πιο επική ανατροπή στα χρονικά των νοκ-άουτ στο Champions League σε διπλά παιχνίδια, με το ιστορικό 6-1 και τα τρία γκολ στα τελευταία λεπτά...

The last time Barcelona played Alaves before facing PSG: pic.twitter.com/lW188wxAfJ

— ESPN FC (@ESPNFC) February 13, 2021