Ο ορισμός του «πιστού στρατιώτη», ένας από τους κορυφαίους Ισπανούς μέσους της γενιάς του κι από τους παίκτες-σύμβολα της Ατλέτικο Μαδρίτης του Τσόλο Σιμεόνε. Πάνω από όλα, ο Κόκε έχει εξελιχθεί στον φύσει και θέση αρχηγό των Ροχιμπλάνκος, ο οποίος συμβάλλει τα μέγιστα στην επιστροφή τους στον ισπανικό θρόνο και ταυτόχρονα γράφει προσωπική/συλλογική ιστορία.

Στη νίκη κόντρα στη Γρανάδα, ο 29χρονος χαφ σέρβιρε το γκολ του Γιορέντε με το οποίο άνοιξαν το σκορ (104η ασίστ!) και συμπλήρωσε 483 συμμετοχές, περνώντας στη 2η θέση των παικτών με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του συλλόγου!

Μέσα σε μόλις 12 σεζόν (ντεμπούτο με την ανδρική ομάδα το 2009), ο Κόκε έπιασε τον Τόμας Ρενόνιες και χωρίς την παραμικρή τάση φυγής από το «Wanda Metropolitano», βαδίζει πρόσω ολοταχώς για να σπάσει σε χρόνο-ρεκόρ το… ρεκόρ του Αντελάρντο Ροντρίγκες Σάντσες (553 συμμετοχές, αλλά σε βάθος 17ετίας)!

483

Koke has equalled Tomás Reñones as the player with the second most Atleti appearances

Well deserved!

https://t.co/aDKxpCmOSz

#AúpaAtleti pic.twitter.com/Vq42MReFzD

— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 13, 2021