Ατλέτικο Μαδρίτης – Θέλτα: Ο... αχόρταγος Λουίς Σουάρες «έφαγε» και τον Κριστιάνο Ρονάλντο! (pic)

Αυτός είναι ο... τελειωμένος, κύριοι της Μπαρτσελόνα; Χα χα χα! Ο Λουίς Σουάρες, με δύο γκολ μέσα σε πέντε αγωνιστικά λεπτά (45' και 50') στο ματς της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Θέλτα, έφτασε τα 16 σε 17 συμμετοχές (!) και έγινε ο παίκτης που πιο γρήγορα φτάνει στον συγκεκριμένο αριθμό σε μια σεζόν της La Liga, μέσα στον 21ο αιώνα.

Ο ασταμάτητος Ουρουγουανός επιθετικός των Ροχιμπλάνκος, με αυτή του την επίδοση, έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο κατείχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 15 γκολ την σεζόν 2009-2010, ως παίκτης της Ρεάλ. Ο Σουάρες έχει ήδη όσα γκολ πέτυχε πέρυσι σε όλο το πρωταθλημα με την Μπάρτσα...

16 - Luis Suárez has scored 16 goals in his first 17 games for Atlético de Madrid in LaLiga, becoming the fastest player to reach 16 goals for the same club in the competition in the 21st century (Cristiano Ronaldo - 15 goals for Real Madrid in 2009/10). Amazing. pic.twitter.com/wHbLRFdA7P

— OptaJose (@OptaJose) February 8, 2021