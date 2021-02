Η αποτυχημένη ντρίμπλα του Βινίσιους προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ζιντάν (vid)

Η Ρεάλ κατάφερε στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Ουέσκα να πάρει το τρίποντο με 2-1, ωστόσο ο Βινίσιους δεν βοήθησε σχεδόν καθόλου την ομάδα του. Ετσι ο Ζιντάν τον αντικατέστησε στο 78' για να περάσει στη θέση του τον Μαριάνο.

Χαρακτηριστικό δε ότι ο 20χρονος Βραζιλιάνος αν και βρισκόταν σχεδόν δίπλα στη γραμμή του άουτ επιχείρησε με λόμπα να περάσει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του αντιπάλου του. Κάτι όμως που όπως αποδείχθηκε ήταν καταστροφικό, καθώς η μπάλα κατέληξε άουτ, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο απλόχερα την κατοχή στην Ουέσκα.

Υπενθυμίζεται ότι Ρεάλ Μαδρίτης για τον Βινίσιους ξόδεψε 61.000.000 ευρώ και σίγουρα δεν περίμενε γκάφες από τον Βραζιλιάνο, όπως η χθεσινοβραδινή...

Vinicius Junior

top skills and goals vs Huesca

The new Pele ??

Better than Mbappe?? pic.twitter.com/oupMN9b8By

