Ατλέτικο: Μετά τον Φέλιξ θετικός στον κορονοϊό και ο Ντεμπελέ (pic)

Λίγες ώρες αφότου διαπιστώθηκε πως ο Ζοάο Φέλιξ προσβλήθηκε από τον ιό, οι «ροχιμπλάνκος» ανακοίνωσαν νέο κρούσμα που αφορά τον Μούσα Ντεμπελέ.

Ο 24χρονος Γάλλος επιθετικός, έχει τεθεί σε καραντίνα, σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον για δύο εβδομάδες ώστε να μπορέσει να επανέλθει στη δράση.

Αυτό ήταν και το τέταρτο κρούσμα στις τάξεις της Ατλέτικο, μετά τους Ζοάο Φέλιξ, Γιανίκ Καράσκο και Μάριο Ερμόσο. Μάλιστα, οι τέσσερις ποδοσφαιριστές συγκεντρώνουν ελάχιστες πιθανότητες ώστε να είναι στο πρώτο ματς της Ατλέτικο με την Τσέλσι (23 Φεβρουαρίου), για τη φάση των «16» του Champions League.

Our striker @MDembele_10 has tested positive for COVID-19.

He’s isolating at home, in compliance with the health authorities’ guidelines and the @LaLigaEN protocols.

— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 4, 2021