Οι «ροχιμπλάνκος» πέρασαν με το τελικό 2-1 από το πολύ δύσκολο παιχνίδι που έπαιξαν το βράδυ της Πέμπτης στο «Ιπουρούα», με τον Σουάρες να σκοράρει στο 40ο και το 89ο λεπτό και να εξασφαλίζει ακόμα μια νίκη για την ομάδα του, ώστε να βρίσκεται στην κορυφή με το +7 και με ματς λιγότερο από την 2η Μπαρτσελόνα!

Ο Ουρουγουανός στράικερ κατάφερε για 10η διαδοχική αγωνιστική περίοδο να φτάσει σε διψήφιο αριθμό τερμάτων, αφού πλέον έχει 11 γκολ με τη φανέλα της Ατλέτικο.

Φυσικά είναι τα λιγότερα απ' όσα έχει πετύχει όλα τα προηγούμενα χρόνια, με κορυφαία σεζόν αυτή του 2015-2016 όπου πέτυχε 40 τέρματα.

Έιμπαρ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2: Ανατροπή με Σουάρες και εκτόξευση στο +7 (vids)

Luis Suarez has now reached double figures for league goals in each of the past 10 league campaigns:

2011-12: 11

2012-13: 23

2013-14: 31

2014-15: 16

2015-16: 40

2016-17: 29

2017-18: 25

2018-19: 21

2019-20: 16

2020-21: 10

Double digits in his first campaign with Atleti. pic.twitter.com/zwe4A5B3OT

— Squawka Football (@Squawka) January 21, 2021