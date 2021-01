Απέρριψε την έφεση της Ατλέτικο η FIFA για την τιμωρία του Τρίπιερ (pic)

Πριν από λίγες ημέρες οι «ροχιμπλάνκος» κατέθεσαν έφεση στη FIFA, ζητώντας παράλληλα περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση και την ποινή που επιβλήθηκε στον Κίεραν Τρίπιερ. από την Αγγλική Ομοσπονδία για παραβίαση των κανονισμών περί στοιχηματισμού.

Ωστόσο, η FIFA δεν έκανε δεκτή την έφεση κι έτσι ο 30χρονος μπακ δεν θα μπορεί να αγωνιστεί ή να προπονηθεί με την Ατλέτικο έως τις 28 Φεβρουάριου.

Πάντως, η ομάδα της Μαδρίτης βλέποντας πως δεν τα κατάφερε απέναντι στην FIFA ενδέχεται να πάει στο CAS, ώστε να δικαιωθεί αλλά ακόμα κι εκεί η κατάσταση δύσκολα θα αλλάξει.

