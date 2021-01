Αθλέτικ Μπιλμπάο: Πανηγυρισμοί με τρομπέτα και τραγούδια! (vid)

Λίγες μέρες μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στα ημιτελικά, η Αθλέτικ Μπιλμπάο θριάμβευσε απέναντι στην Μπαρτσελόνα παίρνοντας το τρόπαιο του Super Cup με το τελικό 3-2 στην παράταση, έπειτα από το μαγικό γκολ του Ινάκι Γουίλιαμς στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας.

Μετά την τεράστια επιτυχία, ο Ασιέρ Βιγιαλίμπρε πήρε μια τρομπέτα κι άρχισαν όλοι μαζί να τραγουδούν για την ομάδα, πανηγυρίζοντας με ιδιαίτερο τρόπο, αγκαλιασμένοι σε έναν κύκλο!

Asier Villalibre scored the goal that saved the game for Athletic Club

Then he brought out his trumpet

( via @Athletic_en)pic.twitter.com/8rivfWvBXs

— B/R Football (@brfootball) January 17, 2021