Ο Αργεντινός άσος ήταν απών από τον ημιτελικό απέναντι στην Σοσιεδάδ το βράδυ της Τετάρτης λόγω μυϊκού προβλήματος και η συμμετοχή του στον αποψινό (17/11, 22:00) τελικό του Super Cup με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, παραμένει αβέβαιη..

Πάντως, ο Ρόναλντ Κούμαν δήλωσε πως θα περιμένει να του πει ο Μέσι αν θα είναι έτοιμος για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο εν λόγω παιχνίδι.

«Ο ποδοσφαιριστής έχει πάντα τον τελευταίο λόγο γιατί ξέρει το σώμα του. Θα περιμένουμε μέχρι το πρωί της Κυριακής, επειδή γνωρίζει το σώμα του και θα είμαστε σε θέση να έχουμε άποψη. Αισιοδοξούμε ότι θα μπορέσει να αγωνιστεί», τόνισε μεταξύ άλλων ο Ολλανδός τεχνικός.

Ronald Koeman discusses whether Leo #Messi will be available for the Super Cup final. pic.twitter.com/hHwtQuzAXy

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 16, 2021