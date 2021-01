Ο Ραϊόλα... σπρώχνει τον Χάαλαντ στην Μπαρτσελόνα

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό που υπέστη τον Δεκέμβρη και ηγείται της Ντόρτμουντ. Ο Νορβηγός επιθετικός προσπαθεί με τα γκολ του να βοηθήσει τους Βεστφαλούς να μπουν ξανά σε τροχιά διεκδίκησης του φετινού τίτλου.

Το μέλλον του όμως μοιάζει αβέβαιο στην Ντόρτμουντ κι αυτό διότι επιθυμία του μάνατζερ του, Μίνο Ραϊόλα είναι τον ντύσει στο άμεσο μέλλον με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με το καταλανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV3 ο Χάαλαντ θα μπορούσε από τη νέα σεζόν να μετακομίσει στο «Καμπ Νόου», με την βοήθεια του Ραϊόλα.

Ο Ραϊόλα έχει μιλήσει με τον Ζόσεπ Μαρία Μινγκέλα, ο οποίος θα είναι αντιπρόεδρος των «μπλαουγκράνα» αν τυχόν και εκλεχθεί ο Έμιλι Ρουσό για την προεδρία του συλλόγου και ήδη έκαναν μία πρώτη κουβέντα για το ενδεχόμενο απόκτησης του Χάαλαντ από την Μπαρτσελόνα

Το προσεχές καλοκαίρι είναι σαφές πως ο νέος πρόεδρος ο οποίος θα εκλεχθεί στις 24 Γενάρη, θα επιδιώξει αλλαγές στο ρόστερ, φέρνοντας δυνατά ονόματα. Μέσα σε αυτά φυσικά συμπεριλαμβάνεται κι αυτό του Χάαλαντ...

