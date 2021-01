Ο Ολλανδός μπακ στα 33 του χρόνια κι έχοντας μείνει μακριά από το άθλημα από το 2016 (με ένα μικρό διάλειμμα το 2018 για την Σπάρτα Ρότερνταμ και τους Kozakken Boys), βρήκε ομάδα να τον εμπιστευθεί για να συνεχίσει την καριέρα του, ωστόσο, ίσως και να το έχουν μετανιώσει ήδη οι άνθρωποι της Ράσινγκ Μούρθια.

Ο ποδοσφαιριστής χρειάζεται τρομερή δουλειά για να φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο, αφού παρουσιάστηκε με παραπανίσια κιλά και κοιλιά...

Η ομάδα της τέταρτης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την Καρταχένα Β' το προσεχές Σαββατοκύριακο και θα φανεί αν ο Ντρέντε πάρει χρόνο συμμετοχής έπειτα από τόσα χρόνια μακριά από τα γήπεδα...

Drenthe has really let himself go... Hope he gets back on track. pic.twitter.com/G6xrE8YI9c

— MAJ (@Ultra_Suristic) January 7, 2021