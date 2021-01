Ουέσκα-Μπαρτσελόνα: Το τραγικό τελείωμα του Μέσι που δεν περίμενε κανείς (vid)

Ο Αργεντινός σταρ της Μπαρτσελόνα έγραψε ιστορία στο ματς κόντρα στην Ουέσκα καθώς κατέγραψε την 500η του εμφάνιση στο ισπανικό πρωτάθλημα, όντας ο πρώτος ξένος παίκτης που σπάει αυτό το «φράγμα».

Παρ' όλα αυτά ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να συνδυάσει αυτό το σπουδαίο ρεκόρ με γκολ. Ωστόσο, είχε την ευκαιρία να σκοράρει στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν μετά το γύρισμα στην περιοχή βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά έκανε ένα απελπιστικό τελείωμα στέλνοντας την μπάλα άουτ.

