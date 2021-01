Ο Σουάρες έχει περισσότερα γκολ απ' ότι έχουν οι Μπρεθγουεϊτ-Γκριεζμάν-Ντεμπελέ μαζί (vid)

Με γκολ του Λουίς Σουάρες στις καθυστερήσεις η Ατλέτικο πήρε το τρίποντο κόντρα στην Αλαβές και παρέμεινε στην κορυφή του πρωταθλήματος με 38 βαθμούς, αφήνοντας την Ρεάλ στην δεύτερη θέση με 33.

Ο Ουρουγουανός στράικερ με αυτό το τέρμα, έφτασε τα εννέα συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα, όντας ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Σουάρες αυτή τη στιγμή μετράει περισσότερα γκολ απ' ότι έχει η επιθετική τριάδα της Μπαρτσελόνα Μπρεθγουεϊτ-Γκριεζμάν-Ντεμπελέ. Αυτοί οι τρεις μαζί έχουν σκοράρει επτά γκολ ενώ ο επιθετικός των «ροχιμπλάνκος» έχει εννέα τέρματα μόνος του.

Μόνο ο Λιονέλ Μέσι, βρίσκεται κοντά στον Σουάρες έχοντας επτά γκολ αλλά και ο επιθετικός της Ρεάλ, Καρίμ Μπενζεμά με οκτώ.

No player has scored more goals (9) this season than Luis Suarez in LaLiga.

His 90th minute winner sends Atletico Madrid back to the top of the table. pic.twitter.com/BEW9XCWBcS

— Squawka Football (@Squawka) January 3, 2021