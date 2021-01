Ο Λούκας Βάσκεθ της Ρεάλ έχρισε φαβορί για τον τίτλο την Ατλέτικο (vid)

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός τη φετινή σεζόν έχει εξελιχθεί σε πολύτιμο εργαλείο για τον Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς ο Γάλλος τεχνικός τον έχει χρησιμοποιήσει τόσο ως μπακ όσο και εξτρέμ. Εως τώρα σε 14 συμμετοχές στη La Liga ο Λούκας Βάσκεθ, μετράει δύο γκολ και δύο ασίστ.

Κόντρα στην Θέλτα, σκόραρε και μοίρασε μία ασίστ, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο την ομάδα του να φτάσει στο πολυπόθητο τρίποντο για την κορυφή της βαθμολογίας.

Παρ' όλα αυτά, από την πλευρά του ο Βάσκεθ τόνισε πως παρά το γεγονός ότι η Ρεάλ είναι πρώτη στη βαθμολογία με έναν βαθμό από τη δεύτερη Ατλέτικο, οι «ροχιμπλάνκος» είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

«Βρισκόμαστε σε καλό φεγγάρι. Μαζεύουμε νίκες. Το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια γιατί κάθε ομάδα μας δυσκολεύει. Η Ατλέτικο έχει το πλεονέκτημα, αλλά θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι το τέλος για τα πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα με τους Κέλτες.o 29χρονος άσος.

@Lucasvazquez91: “We’re in a good spell and we’re picking up wins.”#HalaMadrid pic.twitter.com/Vmk4kkAeLJ

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) January 2, 2021