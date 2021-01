Οταν ο Μεντί παίρνει φανέλα βασικού η Ρεάλ δεν χάνει (pic)

Η Ρεάλ το βράδυ του Σαββάτου (02/01) κατάφερε να πάρει μία ξεκούραστη νίκη κόντρα στη Θέλτα με 2-0 και με αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο το 2021. Ο Ζιντάν και σε αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε βασικό, στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Μεντί, ο οποίος τα πήγε περίφημα κόντρα στους «Κέλτες».

Το αξιοσημείωτο όμως της υπόθεσης, είναι πως οι «μερένγκες» είναι αήττητοι σε 29 παιχνίδια που έχει ξεκινήσει στο βασικό σχήμα, ο Φερλάν Μεντί.

Συγκεκριμένα, με τον 25χρονο Γάλλο στο αριστερό άκρο της ενδεκάδας, η Ρεάλ έχει πάρει 22 νίκες και 7 ισοπαλίες. Μάλιστα, δεν έχει φύγει ποτέ με άδεια χέρια από ματς, όταν ο Γάλλος άσος ξεκινάει βασικός.

Από την άλλη, όταν ο Ζιντάν δεν δίνει φανέλα βασικού στον Μεντί, η ομάδα του έχει υποστεί 6 ήττες, έχοντας πάρει μόλις 14 νίκες και 5 ισοπαλίες.

Real Madrid are unbeaten in 29 La Liga games with Mendy as a starter..

22 wins

draws

Without Mendy as a starter..

14 wins

5 draws

6 losses pic.twitter.com/Wtej0neY1o

— Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) January 2, 2021