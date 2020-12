Ο δημοσιογράφος του Sexta που πήρε τη μεγάλη συνέντευξη από τον Λιονέλ Μέσι εκμεταλλευόμενος και την εξαιρετική τους σχέση, είχε πάρει ταξιδιωτικούς οδηγούς για το Παρίσι και το Μάντσεστερ, με σαφή υπόνοια για τις Παρί και Σίτι αναφορικά με τις σκέψεις που θα μπορούσε να έχει κάνει ο Μέσι για τα επόμενα χρόνια της καριέρας του.

«Σου έχω φέρει δυο δώρα...» του είπε ο δημοσιογράφος, με τον ηγέτη της Μπαρτσελόνα να μην τα δέχεται και να του απαντάει: «Όχι, όχι, μπορείς να τα κρατήσεις εσύ...».

Και μπορεί να άφησε παν ενδεχόμενο ανοιχτό για το μέλλον αφού δεν ξεκαθάρισε τι θα κάνει στο τέλος της σεζόν, ωστόσο, είναι προφανώς πως η Μπαρτσελόνα είναι η απόλυτη προτεραιότητά του...

Leo Messi rejected a Manchester and Paris travel guide handed to him by Jordi Évole. pic.twitter.com/w8evbp94Ab

— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 27, 2020