Εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει να αγωνιστεί στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» από την... 1η Μαρτίου! Η Βασίλισσα, δηλαδή, έχει να παίξει στην φυσική της έδρα εδώ και εννέα μήνες.

Δεν προβλέπεται, μάλιστα, να επιστρέψει άμεσα η Ρεάλ και δεν αποκλείεται, μέχρι το τέλος της σεζόν, να αγωνίζεται στο κύριο γήπεδο του προπονητικού της κέντρου, το «Αλφρέδο Ντι Στέφανο».

Όταν επιστρέψει, όμως, θα βρει ένα πλήρως ανακαινισμένο, υπερσύγχρονο και εντυπωσιακό γήπεδο. Δείτε, θυμηθείτε και θαυμάστε!

Real Madrid haven’t played at the Santiago Bernabeu since March 1st. They'll have this beauty waiting for them when construction is complete

(via @realmadrid) pic.twitter.com/uK2NUiIlxg

