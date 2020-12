Σε πρόβλημα του Λιονέλ Μέσι στον δεξιό αστράγαλο οφείλεται το γεγονός ότι ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν ενσωματώθηκε στην επιστροφή της Μπαρτσελόνα στις προπονήσεις και, για τον λόγο αυτό, θα χάσει το επόμενο ματς πρωταθλήματος με την Έιμπαρ (Τρίτη 29/12, 20:15, Cosmote Sport 2 HD), τελευταίο για το 2020.

Για αποφυγή παρεξηγήσεων, μετά την μεσημεριανή ανακοίνωση, ο καταλανικός σύλλογος εξέδωσε νέα, στην οποία εξηγεί ότι ο Αργεντινός σούπερ σταρ ολοκληρώνει θεραπεία για κάποιες ενοχλήσεις στον δεξιό αστράγαλο και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα μετά τον προαναφερθέντα αγώνα.

Αυτό σημαίνει επί της ουσίας ότι ο Μέσι, ο οποίος περνάει τις χριστουγεννιάτικες διακοπές με την οικογένειά του στην Αργεντινή, θα κάνει ξανά προπόνηση την 1η Ιανουαρίου, στις 19:30 ώρα Ελλάδας, όταν και είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση, μετά τον αγώνα με την Έιμπαρ.

MEDICAL ANNOUNCEMENT

Leo Messi is completing the treatment for his right ankle.

