Ο Ζιντάν θέλει το καλοκαίρι τον Φόντεν στην Ρεάλ

Η Ρεάλ αποφάσισε την χειμερινή μεταγραφική περίοδο να μην κινηθεί για αποκτήσεις ποδοσφαιριστών. Οπως ακριβώς είχε πράξει και το περασμένο καλοκαίρι.

Κι αυτό διότι οι Μαδριλένοι στοχεύουν σε δυνατές μεταγραφές στο τέλος της σεζόν. Μία από αυτές είναι ο Φιλ Φόντεν, για τον οποίο όπως αναφέρει η «Mirror», η ομάδα της Μαδρίτης, αναμένεται να χτυπήσει την πόρτα της Μάντσεστερ Σίτι για να ρωτήσει τις απαιτήσεις της, για τον νεαρό μεσοεπιθετικό.

Ο 20χρονος άσος των Πολιτών θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου κι αυτό δεν έχει περάσει απαρατήρητο από πολλές ομάδες της Ευρώπης.

Μία από αυτές που φαίνεται να... παραμονεύει για την απόκτηση του είναι και η Ρεάλ, η οποία όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα επιθυμεί το καλοκαίρι την ένταξή του στο ρόστερ της. Βέβαια, το έργο της δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά ο Ζινεντίν Ζιντάν θέλει να έχει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν, μιας και θεωρεί πως μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός παράγοντας στην μεταγραφή του.

Πάντως, λίγες ημέρες νωρίτερα ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποθέωσε τον Φόντεν, λέγοντας πως το μέλλον του ανήκει...

EXCLUSIVE: Real Madrid growing in belief that they can snatch Man City's Phil Foden in shock transfer | @Neil_Moxley https://t.co/0BkwyTni3Z pic.twitter.com/Fi6R9Gv7bm

— Mirror Football (@MirrorFootball) December 26, 2020