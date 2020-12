Ομπλακ: «Τα μάτια του Μέσι είναι στην μπάλα αλλά βλέπει τα πάντα» (pic)

Ομπλακ και Μέσι έχουν τεθεί αντιμέτωποι ουκ ολίγες φορές με τον Αργεντινό σταρ των «μπλαουγκράνα» να έχει τις περισσότερες νίκες. Ο Σλοβένος πορτιέρε των «ροχιμπλάνκος» υποκλίθηκε στον Μέσι, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους τον θεωρεί τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του πλανήτη.

«Ο Μέσι κοιτάζει τα πόδια μου. Αν κάνω ένα βήμα, θα το δει και θα εκτελέσει με άλλον τρόπο. Γι' αυτό είναι ο καλύτερος. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολος. Δεν το δείχνει αλλά ψάχνει πάντα. Τα μάτια του είναι στην μπάλα αλλά σε βλέπει. Βλέπει τα πάντα!

'Έχει σημειώσει πολλά γκολ απέναντι σε μένα. Πάρα πολλά! Αλλά είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας καταπληκτικός αθλητής, ο καλύτερος! Υπάρχουν πολλές φορές που σκοράρει ένα τέρμα και έχεις την αίσθηση, ότι δεν μπορείς να αντιληφθείς πώς σκόραρε τόσο εύκολα.

Ειναι παράξενο. Μερικές φορές, νομίζεις ότι τον ελέγχεις. Αλλά σε ένα δευτερόλεπτο, αλλάζει το παιχνίδι, σκοράρει και η Μπαρσελόνα κατακτά την νίκη!

Κανονικά, οι τερματοφύλακες φωνάζουν συνεχώς για να βοηθήσουν τους αμυντικούς, αλλά ξέρω ότι είναι δύσκολο όταν ο Μέσι είναι στην άλλη πλευρά. Οι αμυντικοί κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά είναι δύσκολο το να τον σταματήσεις. Διότι, ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να κάνει.

Το μόνο που μπορείς να κάνεις, είναι να παίξεις σκληρά και να μην τον αφήνεις. Προσπαθείς να κλέψεις την μπάλα, αλλά δεν πρέπει να τους δώσεις φάουλ κοντά στην εστία, επειδή είναι υπέροχος στις εκτελέσεις των φάουλ. Είναι καταπληκτικός σε όλα», ανέφερα χαρακτηριστικά ο 27χρονος γκολκίπερ της Ατλέτικο.

Oblak explains why it's so hard to face Messi pic.twitter.com/v4ceKm2fpn

— ESPN FC (@ESPNFC) December 23, 2020