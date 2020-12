Σιμεόνε: Έγραψε ιστορία με τη 300ή του νίκη στον πάγκο της Ατλέτικο! (pic)

Την μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει η Ατλέτικο στη La Liga, μετά τη νέα της νίκη επί της Σοσιεδάδ με 2-0 έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο από την Ρεάλ που καραδοκεί στη δεύτερη θέση.

Αυτή η νίκη ήταν εξίσου σημαντική και για τον Ντιέγκο Σιμεόνε, καθώς έγινε ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου που έφτασε τις 300 νίκες με τον ίδιο σύλλογο σε λιγότερα από 500 παιχνίδια (χρειάστηκε 499). Ο μόνος που το είχε πετύχει μέχρι σήμερα ήταν ο Μιγκέλ Μουνιόθ, ο οποίος το κατάφερε με τη Ρεάλ σε 482 ματς.

300 - Diego Pablo Simeone has recorded 300 wins in 499 games for @atletienglish in all competitions (60,1%), more than any other #LaLiga South American manager in all competitions ever. Spartan#AtleticoMadrid pic.twitter.com/sNmfUJpkc3

— OptaJose (@OptaJose) December 22, 2020