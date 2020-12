Στα 5,5 χρόνια από την ημέρα που ο Ίκερ Κασίγιας αποχώρησε από την «βασίλισσα» σ' εκείνη τη συνέντευξη Τύπου όπου δεν είχε βρεθεί μαζί του κανείς άλλος από το κλαμπ και ο Ισπανός θρύλος δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει, οι δρόμοι των δύο πλευρών ενώνονται ξανά!

Η Ρεάλ ανακοίνωσε πως ο Κασίγιας θα είναι πλέον το δεξί χέρι του γενικού διευθυντή του Real Madrid Foundation, τιμώντας με αυτό τον τρόπο τις αξίες και τις αρχές του παλαίμαχου τερματοφύλακα, ο οποίος αναγκάστηκε ν' αποσυρθεί έπειτα από το καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί την Πρωτομαγιά του 2019.

Ο Κασίγιας που έπαιξε στους «μερένγκες» για 25 χρόνια (σ.σ.: από το 1990), μέτρησε 725 συμμετοχές με τη λευκή φανέλα, κατακτώντας συνολικά 19 τίτλους (σ.σ.: οι τρεις στο Champions League).

