Ο Λούκας Βάθκεθ ήταν αυτός οποίος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις στη νίκη της Ρεάλ επί της Εϊμπάρ με 3-1, πετυχαίνοντας το τελευταίο γκολ για τους Μαδριλένους.

Πέρα όμως από το γκολ που πέτυχε πραγματοποίησε και ένα υπέροχο κοντρόλ στον αέρα το οποίο θύμισε σε πολλούς τον Ζινεντίν Ζιντάν, όταν στις ένδοξες στιγμές του ως ποδοσφαιριστής ο Ζιζού «κολλούσε» την μπάλα στα πόδια του με οποιονδήποτε τρόπο.

The line of succession is complete. pic.twitter.com/z8x2NEHDLO

— MAJ (@Ultra_Suristic) December 21, 2020