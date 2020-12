Η Γιουβέντους ακύρωσε την μεταγραφή του Σουάρες δύο μέρες πριν τις εξετάσεις για την ιταλική υπηκοότητα

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ξέσπασε στην Ιταλία σκάνδαλο για την ιταλική υπηκοότητα του Λουίς Σουάρες, ο οποίος προέβη σε παρατυπίες για να αποκτήσει το διαβατήριο πιο σύντομα.

Ο Ουρουγουανός είχε προνομιακή μεταχείριση και οι εξετάσεις του διήρκεσαν 12 λεπτά, ενώ όπως παραδέχθηκε πρόσφατα και ο ίδιος ήξερε από πριν τις ερωτήσεις που θα του γίνουν.

Μεταξύ άλλων ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Σουάρες είχε υπογράψει συμβόλαιο με την Γιουβέντους στα τέλη Αυγούστου, ωστόσο δύο μέρες πριν δώσει εξετάσεις στην ιταλική γλώσσα, οι «μπιανκονέρι» ακύρωσαν τη συμφωνία.

Suarez allegedly told to authorities that between 28 and 29 August he had signed a preliminary contract with Juventus, and that out of nowhere 2 days before language test Juve had stepped back from the deal.

Authorities suspecting a leak that had alerted Juve

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 20, 2020